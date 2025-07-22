ÖSYM''den okul birincisi YKS adaylarına uyarı! Bunları mutlaka kontrol edin

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.



Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 YKS tercih kılavuzu ile birlikte, üniversite tercih süreci ve yerleştirme takvimi netlik kazanacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası tercih sürecine giren öğrenciler ve veliler, meslek liseleri hakkında detaylı bilgi arayışına başladı. Özellikle hem eğitim alıp hem de mesleki beceri kazanmak isteyenler için cazip hale gelen meslek liselerinde hangi alanların bulunduğu merak ediliyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerin, varolan bölümlerinden mezun olanlar, 3795 sayılı Kanuna göre TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (LGS ve LYS) katılma hakkına sahiptirler. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları mezunları ayrıca, 4702 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunun 45’inci maddesinde yapılan değişiklik gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.