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Eğitim
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:13

OYSS hangi derslerde ve sınıflarda uygulanacak? Ortak yazılı sınav sistemi kelebek mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) için uygulama takvimi açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında belirli ortaokul ve lise sınıflarında uygulanacak sistemin ne zaman başlayacağı ve sınavlarda kelebek sisteminin kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. OYSS hangi derslerde ve sınıflarda uygulanacak? Ortak yazılı sınav sistemi kelebek mi olacak?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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OYSS hangi derslerde ve sınıflarda uygulanacak? Ortak yazılı sınav sistemi kelebek mi olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:13

Okullarda yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde ortak standartların güçlendirilmesini amaçlayan OYSS, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanıyor. Yeni sistemle öğretmenler, sınav sorularının bir bölümünü kendileri hazırlarken diğer soruları Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu soru havuzundan seçecek. Sınavların uygulanma biçimi, başlangıç tarihi ve kelebek sisteminin kullanılıp kullanılmayacağı ise öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

OYSS ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu'na göre OYSS, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren uygulanacak.

OYSS hangi derslerde ve sınıflarda uygulanacak? Ortak yazılı sınav sistemi kelebek mi olacak?

Sistemle ilgili bilgilendirme ve eğitimlerin 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. Öğretmenler, 26 Ekim 2026 tarihine kadar sistem üzerinden deneme uygulamaları gerçekleştirebilecek. Bu tarihten itibaren okul geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemler sistem üzerinden yürütülecek.

Birinci dönem birinci yazılı sınavları ise yayımlanan uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

OYSS HANGİ SINIFLARDA VE DERSLERDE UYGULANACAK?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi, resmî ve özel ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıfları ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında uygulanacak.

OYSS hangi derslerde ve sınıflarda uygulanacak? Ortak yazılı sınav sistemi kelebek mi olacak?

Ortaokullarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri sistem kapsamına alınacak.

Liselerde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ile İngilizce derslerinde uygulanacak. Ancak 7. ve 11. sınıf İngilizce dersleri uygulama kapsamında yer almayacak.

OYSS SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Yeni sistemde sınavlar, konu soru dağılım tablolarında yer alan ve alan zümre öğretmenleri tarafından belirlenen senaryolara göre hazırlanacak. Seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soru ve puanlama anahtarı öğretmenler tarafından oluşturulacak. Diğer sorular ise Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

OYSS hangi derslerde ve sınıflarda uygulanacak? Ortak yazılı sınav sistemi kelebek mi olacak?

Soruların kolay, orta ve zor şeklindeki güçlük düzeyleri ile puan değerleri öğretmenler tarafından belirlenecek. Soru havuzundaki sorular, sınav tarihinden dört gün önce öğretmenlerin kullanımına açılacak.

Bakanlık, ilk dönem birinci ortak yazılı sınavlarından önce sisteme yaklaşık 8 bin soru aktarılmasını, her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni soru geliştirilmesini hedefliyor.

OYSS'DE KELEBEK SİSTEMİ OLACAK MI?

OYSS ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de sınavlarda kelebek sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı. Kelebek sistemi, sınavlarda öğrencilerin salon ve oturma düzenlerinin belirli kurallara göre değiştirilmesiyle ilişkilendirilen bir uygulama olarak biliniyor.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu'nda kelebek sisteminin uygulanacağına ilişkin açık bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle OYSS kapsamında kelebek sisteminin kullanılacağını söylemek için henüz yeterli doğrulanmış bilgi yok.

Sistemin temel odağı, sınav sorularının hazırlanması, soru havuzunun kullanılması, değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerinden analiz edilmesi olarak açıklanıyor. Sınavlardaki salon ve oturma düzenine ilişkin olası uygulamalar için Bakanlığın ek açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

OYSS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavların değerlendirilmesinin ardından öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldıkları puanları sistemine işleyecek. Böylece öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler yapılabilecek.

Sistem sayesinde öğrencilerin hangi öğrenme çıktılarında başarılı oldukları ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duydukları belirlenebilecek. Öğrenciler de yalnızca toplam sınav puanlarını değil, gelişime açık oldukları konuları da görebilecek.

Ayrıca aynı ders kapsamında farklı zamanlarda yapılan sınavların sonuçları karşılaştırılarak öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilebilecek.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#e-okul
#Ortak Yazılı Sınav
#Soru Havuzu
#Oyss
#Eğitim
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