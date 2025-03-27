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 | Bengül Arıca

Özel okullar mercek altında! MEB'den yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine sıkı takip

Özel okulların giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sıkı takipte. MEB özel okullarda yemek, kıyafet, kırtasiye gibi hizmetler için veliler tarafından yapılacak ödemelerin yakın takibe alındığını duyurdu.

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Özel okullar mercek altında! MEB'den yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine sıkı takip
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:46

Son dönemlerde cep yakan özel okul fiyatları milyonlarca veliyi isyan ettirdi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Yeni bir gelişme daha yaşandı. MEB özel okulların giderlerini yakın takibe aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni mevzuat gereği "ücret tespiti" kapsamına alınan bu hizmetler için ödemelerin okulun kurumsal hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu, anlaşmaların üçüncü şahıslarla değil, kurum yönetimiyle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

MEB'DEN 81 İLE YAZI

Açıklamada, Bakanlıktan illere yazı gönderilerek, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklerin 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatmasında bulunuldu. Yönetmelik'in 53. maddesine "ücret tespiti" başlığıyla eklenen yeni hükümle birlikte özel okullarda hizmet alımı veya benzeri yöntemlerle sunulan tüm hizmetlerin "ücret tespiti" kapsamına alındığının altı çizilen açıklamada, yönetmeliğin 55. maddesine göre özel okulların eğitim ücretiyle birlikte "diğer hizmetler" karşılığında aldığı ücretlerin kurum adına açılan banka hesap numarasına yatırılmasının zorunlu hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, özel okulların "hizmet alımı" yöntemiyle de olsa sundukları tüm hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemesi gerektiği, bu ücretlerin belirlenen süreler içinde ilan edilerek veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

ÜCRET İLANI ZORUNLULUĞU

Aynı kurucuya ait ya da marka lisansı yoluyla faaliyet gösteren okullarda yaygın şekilde kullanılan mal ve hizmetlerin, elektronik ticaret ortamı gibi yöntemlerle temin edilmesi halinde de bu kapsama girdiği ve ücret ilanı zorunluluğu bulunduğu aktarıldı. Özel okullarda yalnızca MEB onaylı ders kitaplarının okutulmasının esas olduğu hatırlatılan açıklamada, ancak ders kitaplarının yanı sıra isteğe bağlı olmak kaydıyla yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı durumunda da yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ücret belirlenmesi ve ilan edilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, okullarda doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen elektronik ticaret gibi yöntemlerle temin edilerek okulda yaygın biçimde kullanılan eğitim materyali ve öğrenci kıyafetleri için de aynı kuralların geçerli olduğu, velilerin yemek ve kahvaltı hizmetleri için üçüncü kişilerle doğrudan anlaşma yapmasının uygun olmadığı, hizmetin kurum yönetimiyle yapılan anlaşmayla yürütülmesi gerektiği bildirildi. Öte yandan Bakanlık, il milli eğitim müdürlüklerinden bu düzenlemeler doğrultusunda özel okulları bilgilendirmelerini ve denetimleri hassasiyetle yürütmelerini istedi.

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