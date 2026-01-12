Menü Kapat
2026 yılı Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi ilan edildi. Binlerce eğitimcinin yakından takip ettiği atama ve yer değiştirme tarihlerinin belirlenmesiyle başvuruların ne zaman başlayacağı da araştırıldı.

Özel Program ve Proje okulları öğretmen atamaları ve yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 yılı proje okulları öğretmen atama, yönetici görevlendirme ve öğretmen yer değiştirme takvimini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ve öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin 2026 yılı takvimi paylaşıldı.

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Özel Program ve Proje okulları öğretmen atamaları ve yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Başvuruda bulunanlar; öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek.

Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnız tek biri için başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunanlar, en fazla on eğitim kurumunu tercih edebilecek.

Özel Program ve Proje okulları öğretmen atamaları ve yer değiştirme başvuruları ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları ise 11-15 Haziran'da gerçekleştirilecek.

İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılan yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da yapılacak.

Özel Program ve Proje okulları öğretmen atamaları ve yer değiştirme başvuruları ne zaman?

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimine göre, İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs 2026 tarihlerinde alınacak.

