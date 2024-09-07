Özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor! Tek kişilik odalar kiralarla yarışıyor

07 Eylül 2024 08:55 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:09

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencileri kalacak yer bulma telaşı sardı. Büyükşehirlerde yurt ücretleri dudak uçuklatıyor. Aylık 25 bin TL'den başlayan oda fiyatları 80 bine kadar çıkıp kiralarla yarışıyor...

Şehir dışında okumaya giden üniversitelilerin en büyük sorunlarından biri de kalacak yer. Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı. KYK'larda yer bulamayan öğrencilerin özel yurt arayışları hızlandı. İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yurt fiyatları kiralarla yarışır durumda...

İstanbul, Ankara ve İzmir'de tek kişilik bir odada ortalama fiyatlar aylık 20 bin TL'den başlıyor, bu fiyat özel üniversitelerin yurtlarında 80 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı yurtlar ödemeyi peşin alırken bazıları da 10 ya da 12 aylık taksitler yapıyor. Ancak konaklama 9 ayla sınırlı. Eğer yaz döneminde konaklama talep edilirse ayrıca yaz yurt ücreti ödeniyor.

İSTANBUL'DA FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberi ne göre; yurt fiyatlarında en yüksek il İstanbul. Örneğin Beşiktaş'ta bir kız yurdunda kahvaltı dahil, öğle ve akşam yemeği yok sunulmayan tek kişilik oda fiyatı 35 bin TL. Bu fiyatta elektrik, su, internet bulunuyor. Ancak çamaşır yıkama için makine başına 55 TL ücret talep ediliyor.

Beşiktaş'ta özel erkek yurdunda iki kişilik oda fiyatı kahvaltı dahil aylık 24 bin TL. Burada da oda-kahvaltı var, öğle ve akşam yemeği ise yok. Hal böyle olunca öğrencinin aylık gideri de artıyor.

2+1 EVDEN DAHA PAHALI

İstanbul Avcılar'daki bir yurtta ise tek kişilik oda fiyatı 26-27 bin, iki kişilik oda fiyatı ise 19 bin 500 ila 22 bin 500 TL arasında değişiyor. Bu fiyat oda büyüklüğüne göre değişiyor. İki kişilik, iki oda banyo ve tuvaleti ise ortak kullanıyor. Yurt ücreti 9 taksit halinde ödenirken, sadece oda kahvaltı hizmeti veriliyor.

İstanbul Esenyurt'ta ise tek kişilik oda fiyatı 25.500 TL'den başlıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği bu fiyata dâhil. Ancak bölgede 2+1, 15 bin TL'ye kiralık daireler bulunuyor. Beyoğlu Halıcıoğlu'nda bulunan bir yurt ise peşin ödeme ile çalışıyor. Yurttan verilen bilgilere göre, 2 kişilik oda fiyatları, 9 ay konaklama şartı ile 225 bin, 4 kişilik oda fiyatı ise 210 bin TL. Yüzde 10 vade farkı ile 4 taksit yapılan yurtta sadece kahvaltı veriliyor.

ANKARA İSTANBUL'A GÖRE DAHA UYGUN

Ankara'da ise tek kişilik oda fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. İki kişilik odalar ise 16-20 bin TL arasında bulunuyor. Öyle ki buradaki yurtların bir çoğunda sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri sunuluyor. Ancak burada da çamaşır yıkamak isteyen bir öğrencinin, bir makine için 30 TL ile 60 TL arasında ücret ödemesi gerekiyor.

20 BİN İLE 40 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

İzmir'de ise tek kişilik oda fiyatı 20 bin TL'den başlıyor. Ancak şehirdeki özel üniversitelerin çevrelerindeki yurtların fiyatları tek kişilik odalarda aylık ortalama 40 bin TL civarında. Bu yurtlarda kahvaltı ve akşam yemeği sunuluyor. Bazı yurtlar okula servis hizmeti de veriyor. Bu ekstra hizmetler bazılarında yurt fiyatlarına dahilken bazılarında ise ekstra ücretlendiriliyor.

EN UYGUN İL KONYA

Özel yurt fiyatlarının en uygun olduğu illerden biri Konya. 12 taksit ödeme ile tek kişilik odaların fiyatı ortalama 15 ila 17 bin TL arasında. 2 kişilikler 13 bin ila 15 bin TL, 3 kişilikler 9 bin ila 11 bin TL, 4 kişilikler 7-8 bin TL, 6 kişilik odalar ise 5 bin ila 6 bin TL arasında. 6 gün oda kahvaltı sunulan yurtlarda, Pazar günü kahvaltı yok. Akşam yemeği ise öğrencilere sunulan mutfaklarda yapılabiliyor.