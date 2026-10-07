ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr! BESYO tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) tercihler geçtiğimiz haftalarda tamamlanırken sonuçlar için açıklama bekleniyordu. . Üniversitelerin BESYO ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim almak için tercihlerini tamamlayan adaylar için sonuçlar erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. PEKİ ÖSYES tercih sonuçları nereden sorgulanır? İşte, ÖSYEZ tercih sonucu görüntüleme ekranı...

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL VERİLER BELLİ OLDU

YKS spor bilimleri özel yetenek sınavı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal veriler belli oldu. Tercih yapan aday sayısı toplamda 19 bin 113 olurken yerleşen öğrenci sayısı ise 11 bin 410 oldu. Boş kalan kontenjanlar ise 1.709 olarak açıklandı.