Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Pazartesi okullar tatil mi? Yarın (23 Mart) okul var mı, ara tatil dönüşü okullar ne zaman açılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ara tatil ve bayram dönüşünde okulların açılış tarihine odaklandı. 13 Mart cuma günü okulların kapanmasıyla ara tatil başlamış ve bayram tatiline denk gelmişti. Öğretmenler ara tatilde online seminerlere katılırken milyonlarca öğrenci ise yoğun ve yorucu tempoda kısa da olsa dinlenme fırsatı yakaladı. Ara tatil dönüşü, ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı takvimi daha önce duyurmuştu. Takvimde bir değişiklik yapılmazken okulların açılış tarihi merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl 20 Mart’ta başladı ve arefe günüyle beraber tatil toplam 3.5 gün sürecek. Peki Pazartesi okullar tatil mi, yarın okul var mı? İşte, okullarda tekrar eğitim faaliyetlerinin başlayacağı tarih…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 09:20

Normal şartlarda ülkemizde dini ve milli olarak kutlanan bayram günleri resmi tatil olduğundan okullar, üniversiteler, sürücü kursları, anaokulları, kreş gibi eğitim kurumları kapalı oluyor. tatilinde de benzer şekilde okullarda eğitim faaliyetlerine ara veriliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlaması yapılırken bayram tatilleri, resmi tatil günleri vb. dikkate alınıyor. Bu yıl ilk kez uzun bir aranın ardından okulların açık olduğu tarihlere denk gelirken öğrenciler ek olarak tatil yapma fırsatı yakalayacak. Kurban Bayramı, Mayıs ayının sonunda başlarken öğrenciler toplamda 4.5 gün tatil yapacak. Hem bayram hem de ara tatil sebebiyle kafa karışıklığı yaşayan öğrenciler ve aileleri pazartesi gününe odaklandı. Peki 23 Mart okullar tatil mi, yarın okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB tarafından açıklanan takvimin detayları…

23 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ara tatil 13 Mart cuma günü okulların kapanmasıyla başladı. Hafta sonları da dikkate alındığında ikinci ara tatil toplam 9 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil benzer tarihlerde olduğundan öğrenciler bu yıl ek tatil yapmadı. Dolayısıyla 23 Mart Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm okullarda eğitimler kaldığı yerden devam edecek ve okullar açık olacak.

YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?

Sosyal medyada ve bazı asılsız kaynaklarda 23 Mart Pazartesi günü okulların kapalı olacağı iddiası ortaya atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, dönem başında uygulayacağı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermişti. 23 Mart Pazartesi günü okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Milyonlarca öğrenci için ara tatil dönüşü okullarda ilk ders zili yarın çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başladı ve 23 Mart tarihinin denk geldiği Pazar günü tatil sona erecek. Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle bayram süresinde herhangi bir uzatılma olmadı. Bayram tatili geçtiğimiz yıl 9 gün sürerken kamu kurumu çalışanlarına idari izin yaparak tatil süresi uzatılmıştı. Bu yıl ise bayram normal süresi olan 3.5 günlük tatilin ardından tamamlanacak. Okullar, 23 Mart Pazartesi açılacak ve eğitimler başlayacak.

OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TARİHLER BELLİ OLDU

2025-2025 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 26 Haziran 2026 cuma günü okullar kapanacak ve milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Yaz tatili öncesinde öğrenciler resmi tatillerde okullara gitmeyecek. Okulların açık olduğu ve hafta sonuna denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda öğrenciler tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA 4.5 GÜN TATİL OLACAK

Dini öneme sahip günlerden birisi olan Kurban Bayramı’nda okullar 4.5 gün tatil olacak. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl uzun bir sürenin ardından Kurban Bayramı, okulların açık olduğu tarihlerde kutlanacak. Kurban Bayramı’nda kamu kurumları, eğitim kurumları, sağlık kurumları, bankalar, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
