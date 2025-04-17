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 | Selahattin Demirel

Protestocu öğrenciler yurtlarından atıldı mı? KYK'dan açıklama var

Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencilerinin yurtlardan atıldığına dair yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) açıklama geldi. Açıklamada söz konusu iddia yalanlanırken 3 öğrencinin kendi istekleriyle kayıtlarının silindiği bilgisi verildi.

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Protestocu öğrenciler yurtlarından atıldı mı? KYK'dan açıklama var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 14:12

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili protesto ve yürüyüşlere katılan üniversitelilerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarından atıldıklarına dair iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddialarla ilgili kurumdan net bir açıklama geldi.

"HİÇBİR ÖĞRENCİMİZ UZAKLAŞTIRILMAMIŞTIR"

KYK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor’ iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 ildeki 862 yurt binasında 992 bin kişilik kapasitenin bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bu yurtlardan herhangi birinde protesto ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hiçbir öğrencimiz uzaklaştırılmamıştır. Dolayısıyla Muğla’da Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören 5 üniversite öğrencisinin protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundan atıldığı yönündeki iddialar da gerçek dışıdır.

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"KENDİ İSTEKLERİYLE KAYITLARI SİLİNDİ"

Bahse konu haberlerde geçen 11 öğrenciden 3'ü, kendi istekleriyle e-Devlet üzerinden kayıt silme talebi oluşturmuş, bunun üzerine yurttan kayıtları silinmiştir. Diğer 8 öğrenci yurtlarımızda barınmaya devam etmektedir. Algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/GSB_KYGM/status/1912812162617135385

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