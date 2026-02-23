Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ara tatil birleştirildi mi? Bakan Yusuf Tekin’den ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ikinci ara tatille ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi Şubat ayının başında başladı. Okullarda ders zili tekrar çalarken öğrenciler bayram tatiline odaklandı. Ramazan Bayramı tatilinde okullar, üniversiteler, kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Ramazan Bayramı, 19 Mart’ta sona erecek Ramazan ayının ardından başlayacak. Ramazan Bayramı ve ara tatil bu yıl benzer tarihlere denk gelecek. Bakan Yusuf Tekin açıklamasında yeni eğitim yılıyla ilgili takvim hazırlığı içerisinde olduklarını ifade ederken resmi tatilleri de dikkate aldıklarında 180 günü yetiştiremediklerini ve ara tatil uygulamasını değerlendirileceklerini ifade etti. Peki Ara tatil kaldırılacak mı? İşte, Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları…

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazn Bayramı 20 Mart cuma günü başlayacak. Öncesindeki perşembe günü ise arefe günü olduğundan yarım gün kabul ediliyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izne dahil olması durumunda tatil 9 güne uzatabilecek. Konuyla ilgili henüz resmi bir adım veya açıklama bulunmuyor.

ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, resmi tatiller dikkate alınarak hazırlandı. İkinci ara tatil bu yıl 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ise 20-23 Mart tarihlerine denk gelecek. Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ek olarak tatil olmayacak. Dolayısıyla bayram tatilinin ve ara tatilin birleştirilmesine yönelik bir gelişme bulunmuyor. Takvime göre 16 Mart’ta başlayacak ikinci ara tatil hafta sonu da dikkate alındığında 9 gün sürecek. Bayram tatili ise 3.5 gün olacak.

YENİ EĞİTİM YILINDA ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelen ara tatil tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 2026-2027 eğitim öğretim takvimi üzerinde çalıştıklarını belirten Tekin, Türkiye’de eğitim süresinin 180 gün olduğunu ifade ederken “ "2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz” dedi. Bu yıl ara tatiller, takvimde açıklandığı gibi uygulanmaya devam edecek.