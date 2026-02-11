Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2026 okullarda ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi?

Ramazan ayına kısa bir zaman kala gözler bayram tatiline çevrildi. Ramazan Bayramı tatili bu yıl okullarda uygulanacak ara tatile benzer tarihlere denk geliyor. İslam alemi için mübarek Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak ve tam bir ay sürecek. Ülkemizde resmi, dini ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olurken bu günlerde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Benzer şekilde Ramazan Bayramı’nda da kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, noterler ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Normal şartlarda bayram tatili, arefe günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ara tatille birleştirildi mi? İşte, Ramazan Bayramı tarihleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2026 okullarda ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 13:54

Okullarda her dönem bir uygulanıyor. Birinci dönem ara tatili Kasım ayında yapılırken ikinci ara tatil ise Mart ayına denk gelecek. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından bayram tarihleri, her yıl farklı günlere denk geliyor. bu yıl 20 Mart tarihinde başlayacak ve normal şartlarda bayram 3 gün sürecek. Dini günlerden birgün öncesi de arefe günü olarak kabul edildiğinden yarım gün öğleden sonra tatil olarak kabul ediliyor. Şimdiden tatil planlaması yapacaklar ise bayram tatili süresine göre hareket edecek. Memurlar için geçtiğimiz yıllarda bazı bayramlarda idari izin ilan edilerek bayram tatili süresi 9 gün olmuştu. Bayram öncesinde hem için hem de bayram tatili süresi için alınacak karar merak ediliyor. Peki Ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi? İşte, bayram tatili süresi…

RAMAZAN BAYRAMI 19 MART’TA BAŞLAYACAK

İslam alemi için mübarek Ramazan-ı Şerif, bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak ve otuz gün sürecek. Oruç ve ibadet ayı olarak bilinen Ramazan ayı sona erdikten sonra 19 Mart öğleden sonra arefe günü olduğundan yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı’nın birin ci günü 20 Mart tarihine denk gelirken bayramın üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar günü olacak.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2026 okullarda ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle beraber 3.5 gün sürüyor. Bayram tatili boyunca kamu kurumları, eğitim veren yerler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor.

Bayramın birinci günü 20 Mart cuma gününe denk gelirken öncesindeki 19 Mart perşembe günü ise arefe günü olacak. Öncesindeki pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izin kapsamında alınması durumunda bayram tatili 9 güne uzatılabilecek.

Konuyla ilgili hükümetten henüz bir açıklama gelmezken Ramazan ayının ilk iki haftasından sonra değerlendirme yapılması bekleniyor. Bayram tatilinin ilk günün cuma gününe denk gelmesiyle bayram tatilinin 9 gün olması düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2026 okullarda ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi?

ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Ramazan Bayramı ise 20-23 Mart tarihlerine denk gelecek. Ara tatil ve bayram tatili tarihlerinin benzer tarihlere denk gelmesiyle beraber ara tatil ve bayram tatilinin birleştirilmesi gündemde yer almıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için 13 Mart cuma günü okulların kapanmasıyla ara tatil başlayacak. Hafta sonu ile beraber ara tatiller toplam 9 gün sürecek. Okullarda eğitim faaliyetleri ise tekrar 23 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2026 okullarda ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi?

BAYRAM TATİLİNDE KAPALI YERLER

Ramazan Bayramı tatilinde kamu kurumları başta olmak üzere bankalar, üniversiteler, okullar, anaokulları, kreşler hizmet vermeyecek.

Sağlık kurumlarından olan hastanelerin acil servisleri açık olurken diğer servisleri kapalı olacak. Benzer şekilde eczaneler kapalı olurken nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecekler.

Noterler, kargo firmaları, PTT, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri de bayram tatilinde kapalı olacak.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2026 okullarda ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi?
ETİKETLER
#ara tatil
#okullar
#ramazan bayramı
#Idari Izin
#Bayram Tatili Süresi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.