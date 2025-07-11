Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 üniversiteye yeni rektör

Bazı devlet ve vakıf üniversitelerine yeni rektörler atandı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.