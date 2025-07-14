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 | Banu İriç

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı fakülteler kapatıldı, yenileri kuruldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı üniversitelerde yeni fakülte, yüksekokul, enstitülerin kurulmasına bazı birimlerin ise kapatılmasına yönelik karar yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı fakülteler kapatıldı, yenileri kuruldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 01:12
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 02:52

Bazı üniversitelerde yeni , yüksek okul ve enstitülerin kurulması bazılarında ise kapatılmasına yönelik akademik yapıda değişiklikler içeren karar yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı fakülteler kapatıldı, yenileri kuruldu

FAKÜLTELERE VE YÜKSEKOKULLARA KAPATMA KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hacettepe Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Karabük Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Gazi Üniversitesine bağlı Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesine bağlı Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

Karar kapsamında, Anadolu Üniversitesinin İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi, Karabük Üniversitesinin Teknoloji Fakültesi ve Fen Fakültesi, Kastamonu Üniversitesinin Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kapatıldı.

Ayrıca, Karabük Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesinin İslami İlimler Fakültesinin adı da İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

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