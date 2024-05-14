Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğretmen adaylarının sözlü sınavlarına ilişkin yeni düzenleme

14 May 2024 09:08 - Güncelleme : 14 May 2024 09:14

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı yönetmeliğe yeni hüküm eklendi.

Buna göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanı, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirlenecek.

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında değişen yönetmeliğinde:

"MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinden sonra gelmek üzere "başarı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.