Sakarya yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi oldu? İlkokul, ortaokul ve liseler…

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehirde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı hatırlatılarak yağışın kuvvetli görüleceği ve genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği ifade edilmişti. Okulların yanı sıra anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personeller idari izinli sayılırken gözler okullar için alınacak yeni karara çevrildi. Sakarya’da yağışlı havalar pazar gününe kadar etkili olacak. Yeni haftayla beraber sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

16 EKİM SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada okulların bugün (15 Ekim) 1 gün süreyle tatil olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Sakarya’da Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı gibi ilçelerde etkili yağışlar ve şiddetli rüzgarın 16 Ekim cuma günü de etkili olması bekleniyor.

Okulların olumsuz hava koşulları sebebiyle tatil olması kararına o ilin valiliği tarafından yapılan değerlendirmeyle karar veriliyor. Sakarya Valiliği, MGM ile yapılan değerlendirmenin ardından cuma günü okulların tatil olup olmayacağına karar verecek.

Sakarya’da okulların tatil olmaması durumunda 16 Ekim cuma günü İlkokul, ortaokul, liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

6 İLDE BUGÜN OKULLAR TATİL OLDU

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde olumsuz hava koşulları yaşanırken şiddetli yağış sebebiyle sel ve su baskınları yaşandı. Metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında aksamalar yaşanırken 6 ilde okulların tatil olması kararı açıklandı. 15 Ekim günü Sakarya ve İstanbul’un yanı sıra Düzce, Yalova, Kocaeli ve Zonguldak'ta okullar tatil oldu.