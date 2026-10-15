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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:59

Sakarya yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi oldu? İlkokul, ortaokul ve liseler…

Sakarya’da etkili olan yağışlar sebebiyle 15 Ekim perşembe günü okullar bir (1) gün süreyle eğitime ara verildi. Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı gibi ilçelerde bugün ve yarın (16 Ekim) yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Sakarya’da İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim alan çocuğu olan aileler ise tatilin hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Sakarya’da olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı. Peki Sakarya’da yarın okullar tatil mi oldu? 16 Ekim Sakarya’da okul var mı, yok mu? İşte, alınan kararın detayları…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Sakarya yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi oldu? İlkokul, ortaokul ve liseler…
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:59

Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehirde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı hatırlatılarak yağışın kuvvetli görüleceği ve genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği ifade edilmişti. Okulların yanı sıra anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personeller idari izinli sayılırken gözler okullar için alınacak yeni karara çevrildi. Sakarya’da yağışlı havalar pazar gününe kadar etkili olacak. Yeni haftayla beraber sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

16 EKİM SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada okulların bugün (15 Ekim) 1 gün süreyle tatil olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Sakarya’da Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı gibi ilçelerde etkili yağışlar ve şiddetli rüzgarın 16 Ekim cuma günü de etkili olması bekleniyor.

Sakarya yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi oldu? İlkokul, ortaokul ve liseler…

 

Okulların olumsuz hava koşulları sebebiyle tatil olması kararına o ilin valiliği tarafından yapılan değerlendirmeyle karar veriliyor. Sakarya Valiliği, MGM ile yapılan değerlendirmenin ardından cuma günü okulların tatil olup olmayacağına karar verecek.

Sakarya yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi oldu? İlkokul, ortaokul ve liseler…

Sakarya’da okulların tatil olmaması durumunda 16 Ekim cuma günü İlkokul, ortaokul, liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

6 İLDE BUGÜN OKULLAR TATİL OLDU

başta olmak üzere birçok ilde olumsuz hava koşulları yaşanırken şiddetli yağış sebebiyle sel ve su baskınları yaşandı. Metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında aksamalar yaşanırken 6 ilde okulların tatil olması kararı açıklandı. 15 Ekim günü Sakarya ve İstanbul’un yanı sıra , Yalova, ve Zonguldak'ta okullar tatil oldu.

Sakarya yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi oldu? İlkokul, ortaokul ve liseler…
ETİKETLER
#İstanbul
#Kocaeli
#Sakarya
#Düzce
#Sakarya Valiliği
#Eğitim
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