Salgın alarmı verildi! Erzurum’da eğitime bu kez doğal gaz engeli: Sobalarla ısınacak!

05 Aralık 2024 18:05 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:23

Erzurum’da doğal gaz dağıtım firmasının doğalgaz bağlamadığı okulda öğrenciler soğukta kaldı. Vali Çiftçi, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendi üzerine düşen dönüşümü sağlanmış, bütün ekipmanlar bağlanmış durumda. Firma doğalgaz bağlantısı ve temini yapamadı" dedi.

Erzurum’da doğalgaz dağıtım firmasının doğal gaz bağlamadığı okulda eğitime ara verildi. Okul kurulan sobalarla ısıtılacak. Erzurum​ Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde doğal gaz dönüşünün yapılmasına rağmen firma, gaz tedariki yapmayınca öğrenciler kış günü soğukta kaldı.

VELİLERDEN TEPKİ!

Veliler, yaz boyunca yapılmayan çalışmanın karın yağmasının ardından başladığını belirterek, “Okulda eğitimin başlayacağı tarih belli. Okulda teknik olarak gerekli altyapı yapılmasına rağmen gaz yok. Çocuklarımız hasta oldu. Şimdi soba kuruldu ancak binanın sobayla ısınması çok da mümkün değil. Yüzlerce öğrenciyi mağdur bıraktılar” diye konuştular.

VALİ ÇİFTÇİ AÇIKLAMA YAPTI

Erzurum’un Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi’nde okula doğal gaz bağlanmaması sonucunda başlayan gelişmeler hakkında açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Zamanında doğal gaz bağlantısı yapılamadı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendi üzerine düşen dönüşümü sağlamış, bütün ekipmanlar bağlanmış durumda. Eğer gaz verilmiş olsa hemen doğal gaz bağlanmış ve okul doğal gazla ısınmaya geçebilecek durumda” dedi.

2024 yılı Ağustos ayı içerisinde Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü’nün doğal gaz dönüşümleriyle ilgili toplamda 41 okulla ilgili ihaleye çıktığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Bunlardan 40 tanesinin doğal gaz dönüşümü tamamlandı. Okullara doğalgaz verildi ve şu anda ısınmaları doğalgazla sağlanıyor. İşte bunlardan sadece Yağan’da bir problem oluştu. Zamanında doğalgaz bağlantısı yapılamadı. Yani normalde şu anda Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendi üzerine düşen dönüşümü sağlanmış, bütün ekipmanlar bağlanmış durumda. Eğer gaz verilmiş olsa hemen doğalgaz bağlanmış ve okul doğal gazla ısınmaya geçebilecek durumda. Yani altyapısı bitmiş. İşin firma tarafı var. Doğal gazın temin ve bağlanması firmanın sorumluluğunda. Şimdi ana borudan okula doğal gaz bağlantısı yapılabilmesi için bir basınç düşürücü istasyona ihtiyaç var. Neden dolayı? Ana borudan geçen basınç 400 barlık. Bunun okula bağlanabilmesi için 4 bara düşürülmesi gerekiyor. Bunun için de bir basınç düşürücü istasyona ihtiyaç var. Doğal gaz firması bununla ilgili çalışıyor. Zamanında da yetiştirilemedi" diye konuştu.

SALGINA KARŞI 3 GÜN TATİL EDİLDİ

Konu ile alakalı herhangi bir şekilde kişileri de suçlamak istemediğini vurgulayan Vali Çiftçi, “Ama Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kendi üzerinde düşenini yaptığını ifade etmek isterim. Doğalgaz firmasıyla görüştüğümüzde onlar daha çalışmaların 20-25 gün sürebileceğini ifade ettiler. Tabi şu anda kara kışın da ortasındayız. Değişik alternatifleri değerlendirdik. Yani şimdi 20-25 gün sonra gaz bağlanacak ama biz okulun ısıtmasını nasıl yapacağız? Bu arada eski kömürle ısıtılan kazan da sökülmüş durumda. Artık onu da bağlayamıyoruz tekrar. Çünkü doğalgaz bağlantısı yapılmış. Acaba taşıma doğalgaz versek de onunla okulu ısıtsak diye öyle bir çözüm arayışına gittik. Bunun da yapılması yine bir 15-20 günü buluyor. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman da çok mantıklı bir çözüm olmayacak. Zaten asıl bağlantı 20-25 gün içerisinde yapılabilecek. Geçici taşıma doğalgazı bağlamamız için de bir 15-20 gün gerekiyor. Çok mantıklı olmadığını düşündük, ondan vazgeçtik. Bu arada okulları da üç gün tatil ettik. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Bu valiliğimizin de bilgisi dahilinde. Şu anda hava sıcaklıkları oldukça düşük, eksi derecelerde seyrediyor. İşte UFO'larla falan da yeteri kadar ısıtma sağlayamayacağımızı düşündüğümüz için bir salgın hastalık riski oluşmasın, çocuklar okula geldiklerinde okulu yeteri kadar ısıtamazsak salgın hastalıklara da sebebiyet verebilir diye eğitime öğretime üç gün ara verdik” dedi.