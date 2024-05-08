Sevinç Eğitim Kurumlarında “İki Diploma, Tek Vizyon” dönemi başladı

08 May 2024 20:09 - Güncelleme : 08 May 2024 20:15

Sevinç Eğitim Kurumlarının geleceğin iş dünyasında fark oluşturacak bireyleri yetiştirmeye duyduğu heyecanın ve önemin göstergesi olan program, öğrenciler ve veliler arasında büyük yankı uyandırarak şimdiden ilgi görmeye başladı. Nitekim Türkiye’deki eğitimin kalitesi de bir kez daha güncellenmiş oldu.

İKİ KÜLTÜRÜ TEK ÇATIDA BİRLEŞTİREN ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI EĞİTİMDE FARK OLUŞTURUYOR

1986 yılından beri köklü bir kurum olarak büyüyen Sevinç Eğitim Kurumları, yakın zamanda öğrencileri uluslararası standartta bir eğitim planına dahil ederek, global iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilerle donatan Çift Diploma Programı’nı başlattı. Öğrencilere aynı anda Amerika ve Türkiye eğitim sistemlerini deneyimleme şansı sunan program, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda kariyer hedeflerini ve bireysel perspektifi genişletme amacı da taşıyor. Program sonunda alınan ABD lise diploması, dünya genelinde kabul gören bir diploma olduğundan, öğrencilerin uluslararası bilinirlikteki prestijli üniversitelere geçişini hızlandırıyor. Ayrıca İngilizce dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak uluslararası iletişim kurma yetisini artırıyor ve kariyer hedeflerindeki ülke sınırlarından kaynaklı bariyerleri ortadan kaldırıyor.

Nitelikli programın diğer kolu ise Türkiye müfredatına uygun şekilde ilerleyerek öğrencilerin milli değerlere saygılı ve bilinçli bireyler olarak gelişmesini sağlıyor. Sevinç Eğitim Kurumlarının başlangıçtan itibaren Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş ve modern vizyonunu en iyi şekilde tanımlayan bu yeni eğitim modeli, hem kendi ülke kültürünü ve tarihini yakından tanıyan, hem de global gelişmeleri takip ederek dünya standartlarını yakalamış, bakış açısı geniş bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Dolayısıyla iki yönlü eğitim anlayışı akademik başarıya ve yüksek kariyer beklentilerine ek olarak; farklı kültürlere açık, anlayışlı ve bakış açısı geniş gelecek nesiller vaat ediyor.

ÇİFT DİPLOMA DÖNEMİ GLOBAL EĞİTİM VE İŞ SAHASINI DÖNÜŞTÜRECEK

Sevinç çatısının çevik ve ihtiyaç odaklı yaklaşımının en güzel örneklerinden olan Çift Diploma Programı, dünyanın değişen ihtiyaçlarını ve geleceğin iş dünyasının gereksinimlerini eş zamanlı şekilde ele alarak, öğrencilere uluslararası arenada fark oluşturma şansı tanıyor. Sevinç Eğitim Kurumlarına ait kurs merkezlerinde ilk defa uygulanan bu program, kurum bünyesine haklı gurur tanımlarken, yeni dönem lise öğrencilerine daha fazla seçenek sunarak gelecek planlarını en iyi şekilde yapma avantajı sağlıyor. Öğrenci potansiyelini mümkün olan en üst düzeye çıkararak hayallere ulaşma imkanını artıran vizyoner program, dinamik ve gelişime açık eğitim şeklinin tanımını da yeniden yapıyor.

En temelde geleceğe dair umut duyan nesiller eğitmeyi hedefleyen Çift Diploma Programı, öğrencilerin uluslararası standartta eğitim alarak global iş dünyasının ihtiyaçlarına hazırlanmasına da yardımcı oluyor. Bunun için gerekli olan beceri ve yetileri ise kapsamlı şekilde sunarak öğrencileri hem bireysel hem akademik anlamda donatıyor. Kolay ve hızlı üniversite kabul süreçleri, kendinden emin ve farkındalığı yüksek bireyler, gelişmiş İngilizce becerileri ve çok kültürlü bir altyapı gibi bir dizi avantajı beraberinde getiren yenilikçi eğitim ahlakı, dünya standartlarını dönüştürme gücüyle öne çıkıyor.

Taşıdığı her özellik ile Sevinç yapısının çevik ve yenilikçi marka bilincini yansıtan program, Türkiye eğitim standartlarına yeni bir eşik atlatarak yerel değerleri de pekiştiriyor. Kültürel birikimin global sahadaki taşıyıcısı haline gelecek sonraki nesiller, geleceğin fark oluşturan bireyleri haline dönüşme ayrıcalığı yaşıyor.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI HAKKINDA

Sevinç Eğitim Kurumları; 1986 yılında yenilikçi, çağdaş ve Atatürkçü eğitim anlayışıyla İstanbul merkezli bir dershane olarak yolculuğuna başladı. Bugün bünyesinde Sevinç Kurs Merkezi, Sevinç Koleji, Sevinç Anaokulu, Sevinç Yayınları ve Sevinç Portal markalarını bulunduran kurum; İstanbul ve Ankara’daki toplam 31 kurs merkezi, İstanbul, Antalya, Kıbrıs’da bulunan 7 koleji ve İstanbul, Kıbrıs, Antalya’da 5 adet bağımsız anaokulu ile büyümesini sürdürüyor.

Temelinde “Köklü geçmiş ve çağdaş gelecek” mottosu yer alan Sevinç Eğitim Kurumlarının her bir kampüsü, Yaşayan Okul konseptinin bir parçası olan steril, donanımlı ve modern spor tesisleri ile sadece eğitimde değil hayatın her alanında kendine yeten, üretken, yaratıcı ve öz güvenli bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlıyor. Modern eğitim sistemleri arasına; “Randevulu Etüt”, “İnteraktif Öğrenme”, “Karekodlu ve Dijital Yayınlar”, “Yapay Zeka Destekli Ölçme Değerlendirme”, “Öğretmen ve Veli Akademisi” gibi birçok çağdaş ve akıllı teknik dahil eden kurum, öğrenciye ve öğretmene verdiği değer ile 38 yıllık deneyimini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.