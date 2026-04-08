Sınavlarda bağlam temelli soru dönemi başlıyor! MEB'den büyük adım: Artık bilginin günlük hayatta nasıl kullanılacağına bakılacak

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 11:44
Sınavlarda bağlam temelli soru dönemi başlıyor! MEB'den büyük adım: Artık bilginin günlük hayatta nasıl kullanılacağına bakılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama, sınavlarda bağlam temelli soru dönemini başlatıyor. Öğrencilere yöneltilen sorularla bilginin günlük hayatta nasıl kullanılacağına bakılacak. Bu yaklaşım sadece LGS ve YKS sınavlarında değil, okul sınavlarında da geçerli olacak. Başarıyı getirecek çalışma ise bol bol kitap okumaktan geçiyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sınavlarda yeni bir dönemin kapısını araladı. Yeni uygulama ile bilgiyi ezberleme değil hayata geçirme ön planda tutulacak. Böylelikle öğrencilerde çözümleme, yorum ve problem çözme becerilerinin gelişmesi sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı bağlam temelli soru dönemine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve veliler, eğitim hayatında büyük değişiklik oluşturacak bu yeni sisteme ilişkin meraklı bir bekleyiş içinde İlk akla gelen sorular ise öğrencilerin nasıl sorularla karşılaşacağı, sınavların zorlaşıp zorlaşmayacağı ve merkezi sınavlara nasıl hazırlanılması gerektiği gibi konular var. İşte bağlam temelli soruların yer aldığı yeni sisteme dair ayrıntılar…

YENİ SINAV SİSTEMİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Yeni sistemin temeli, öğrencinin bilgiyi sadece hatırlamasını değil, o bilgiyi günlük hayatta kullanabilmesini ölçen "bağlam temelli" soru yaklaşımına dayanıyor.

BAĞLAM TEMELLİ SORU NE ANLAMA GELİYOR?

Bağlam temelli sorular gerçek hayat senaryolarından yola çıkıyor. Öğrenciden bu durumu analiz etmesi ve çözüm üretmesi isteniyor.

YENİ SORULARLA ESKİLER ARASINDAKİ FARK NE?

Eski soru: "Yoğunluk formülü nedir?" Yeni soru: "Bir öğrenci su dolu kaba farklı maddeler atıyor. Bazıları batarken bazıları yüzüyor.

Buna göre hangi maddenin yoğunluğu daha fazladır ve neden?"

SINAV FORMATI DEĞİŞİYOR MU?

Hayır. LGS ve YKS'de çoktan seçmeli sistem devam edecek. Ancak soruların yapısı ve mantığı büyük ölçüde değişecek.

SORULAR ZORLAŞACAK MI?

Zorluk, bilgi düzeyinden çok becerilere bağlı olacak. Yorum ve sorgulama gerektiren sorular artacağı için öğrenciler farklı bir hazırlık sürecine girecek.

HANGİ BECERİLER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Okuma, yorumlama, problem çözme ve bilgiyi farklı durumlara uygulama becerileri belirleyici olacak.

YENİ SORU TİPLERİ HANGİ SINAVLARDA OLACAK?

Hayır, sistem sadece LGS ya da YKS gibi merkezi sınavlarla sınırlı kalmayacak. Yeni yaklaşımın hedefi tüm ölçme sistemini değiştirmek.

Bu nedenle okul içi yazılılarda, ortak sınavlarda, kazanım değerlendirme testlerinde, MEBİ üzerindeki deneme ve örnek sorularda aynı mantık kullanılacak.

Sistem sadece bağlam temelli sorularla sınırlı değil; beceri odaklı anlayış farklı soru yapılarına da yansıtılacak.

SORULARI KİMLER, NASIL HAZIRLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; alanında uzman öğretmenler, akademisyenler, ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanıyor. Ayrıca Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve öğretmenlere rehber olacak "bağlam temelli soru yazım kılavuzu" gönderildi. 81 ilde de öğretmenlere eğitimler veriliyor. Okullarda öğretmenler de artık bu sisteme uygun soru üretmeye başlayacak.

VELİ VE ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR NELER?  

Yeni sistem ile ezber odaklı çalışma yeterli olmayacak. Bu nedenle Senaryo temelli sorulara alışılmalı. Öğrenciler, günlük hayatla bağlantılı sorular çözmeli. Okuma ve anlama becerisi geliştirilmeli. Öğrenciler daha sık kitap okumalı.

SORULARDA GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞILABİLECEK DURUMLAR OLACAK

Sorularda öğrencinin karşısına günlük hayattan bir durum, olay ya da problem konulacak. Yani soruda bir senaryo olacak. Öğrenciden bu durumu analiz etmesi, sorgulaması ve çözüm üretmesi beklenecek. Yeni soru yapısıyla birlikte içerik çeşitliliği de artacak. Grafikler, tablolar ve görseller daha sık kullanılacak.

SORULAR ARTIK TEK ADIMDA ÇÖZÜLEMEYECEK

Yeni sistemde bazı beceriler için soruların tek bir işlemle çözülemeyeceği vurgulanıyor. Öğrencinin doğru cevaba ulaşabilmesi için birden fazla düşünme adımından geçmesi gerekecek. Bu durum, yüzeysel bilgiyi eleyerek derin öğrenmeyi öne çıkaracak. Artık sadece formülü bilmek yeterli olmayacak.

YANLIŞ ŞIKLARIN BİLE İŞLEVİ VAR

Yeni sisteminin dikkat çeken bir başka özelliği seçeneklerde olacak. Yanlış seçenekler, öğrencilerin en sık yaptığı hatalar ve kavram yanılgıları dikkate alınarak oluşturulacak. Böylece sınavlar, öğrencinin sadece doğruyu bulup bulmadığını değil, hangi kavram yanılgısına sahip olduğunu da ölçebilecek.

