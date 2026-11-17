Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında geliştirdiği Analiz ve Raporlama modülünü erişime açtı. Yeni uygulamayla öğrencilerin sınav performansları yalnızca aldıkları notlar üzerinden değil, soru bazında ve öğrenme çıktıları doğrultusunda da değerlendirilebilecek.

Öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analiz yapılmasına imkan tanıyan sistemin, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Uygulamanın ilerleyen dönemde üniversiteye geçiş sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üzerindeki olası etkileri de gündeme geldi. Peki, sınavsız üniversiteye geçiş mümkün mü?

MEB'İN YENİ SİSTEMİ

MEB'in Analiz ve Raporlama modülüyle öğrencilerin akademik başarıları daha kapsamlı veriler üzerinden takip edilebilecek. Eğitim uzmanlarına göre bu verilerin uzun vadede değerlendirilmesi, üniversiteye geçişte yalnızca merkezi sınav puanının esas alındığı modelin dışında alternatif sistemlerin tartışılmasına katkı sağlayabilir.

Öğrencilerin yıllar içindeki akademik gelişimlerinin ölçülebilir verilerle izlenmesi, okul başarısının üniversiteye yerleştirme süreçlerinde daha etkin değerlendirilmesine yönelik modelleri gündeme getirebilir.

SINAVSIZ GEÇİŞ Mİ GELİYOR?

MEB'in yeni uygulamasıyla birlikte sınavsız üniversiteye geçiş ihtimali de tartışılmaya başlandı. Ancak mevcut açıklamalar doğrultusunda YKS'nin kaldırıldığına veya üniversitelere sınavsız geçiş kararı alındığına ilişkin resmi bir düzenleme bulunmuyor.

Gündeme gelen değerlendirmeler, öğrencilerin okul yılları boyunca gösterdikleri akademik performansın üniversiteye geçişte daha fazla dikkate alınabileceği alternatif modeller üzerine yoğunlaşıyor. Bu kapsamda merkezi sınavın yanı sıra okul başarısının da belirleyici olduğu bir sistemin tartışılabileceği belirtiliyor.

OBP SİSTEMİ DE DEĞİŞEBİLİR

Yeni analiz sisteminin etkili olabileceği alanlardan biri de Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak gösteriliyor. Okullar arasındaki not verme farklılıkları nedeniyle eleştirilen OBP'nin, daha objektif ölçütlerle yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

OYSS kapsamında elde edilecek verilerin öğrencilerin akademik yeterliliklerini daha kapsamlı ortaya koyması, okul başarılarının değerlendirilmesinde yeni kriterlerin oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Ancak OBP'de değişiklik yapılacağına ilişkin de henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.