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Son dakika| ALES sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. İşte 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

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Son dakika| ALES sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:27

Son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.

2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. ALES sonuçları yüksek lisans yapabilmek için sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. ÖSYM'ye duyurusu sonrasında ALES sonuçları erişime açıldı.

Son dakika| ALES sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Son dakika| ALES sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2025 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte. Bu doğrultuda 2025 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.
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