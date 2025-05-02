Son dakika| ALES sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. İşte 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.

2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. ALES sonuçları yüksek lisans yapabilmek için sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. ÖSYM'ye duyurusu sonrasında ALES sonuçları erişime açıldı.

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ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2025 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.