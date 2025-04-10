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 | Onur Kaya

Son dakika | Ankara'da okullara kar tatili! Vali Vasip Şahin duyurdu

Son dakika haberi: Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışına karşı Ankara Valiliği harekete geçti. Başkentte yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Nisan Cuma günü eğitime ara verildi.

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Son dakika | Ankara'da okullara kar tatili! Vali Vasip Şahin duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 22:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Türkiye'nin büyük bölümünde hafta sonu kış şartları etkili olacak. Ankara Valiliği kar yağışının yarın sabah başlayıp öğlene kadar etkili olmasının beklendiğini açıklamıştı. Vatandaşlara don ve buzlanma uyarısında bulunan valilik, akşam saatlerinde de öğrencilerin beklediği haberi verdi.

Son dakika | Ankara'da okullara kar tatili! Vali Vasip Şahin duyurdu

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, cuma günü etkili olacak kar yağışı nedeniyle tüm kurumlarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları ile 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın memurların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Şahin şu mesajı paylaştı:

Son dakika | Ankara'da okullara kar tatili! Vali Vasip Şahin duyurdu

İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."

https://x.com/vasipsahin/status/1910409725847757038

ANKARA İÇİN PEŞ PEŞE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz da yurt genelinde kar yağışı ve don beklendiğini bildirdi. Yusuf Ziya Yavuz, yarın Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışının başlayacağını belirterek, "Cuma günü saat 15.00-16.00'ya kadar Ankara'da aralıklarla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Yavuz, yüksek kesimlerde 10-15 santimetre ve şehir merkezinde ise yaklaşık 3 ila 5 santimetre kar örtüsü beklendiğini söyledi.

Kentte sıcaklıkların hızlı şekilde düşeceğine dikkati çeken Yavuz, "Bugün Ankara'da 7 derece olan maksimum sıcaklık yarın 2 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise bu gece 1 derece civarında seyredecek." bilgisini verdi.

Son dakika | Ankara'da okullara kar tatili! Vali Vasip Şahin duyurdu

SICAKLIK EKSİ DERECELERE İNECEK

Yavuz, kar yağışının öğleden sonra etkisini yitireceğini aktararak, "Sistem doğuya doğru hareket ediyor ve Ankara'da yağış kesiyor. Yağışın kesmesiyle birlikte de Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece -5 dereceyi göreceğiz şehir merkezinde. Cumartesi gündüz ise 5 derece civarında olacak." dedi.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ YOK

Yavuz, pazar günü hafif kar yağışı ihtimali bulunduğunu, pazartesiden itibaren ise Ankara'da yağış beklenmediğini kaydetti.

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