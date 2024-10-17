Son dakika | Cevdet Yılmaz duyurdu! MEB bütçesi 2025 yılında belli oldu

17 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:38

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmeleri maratonunun 22 Ekim'de başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükseltildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe​ Bağlama Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, "2002 yılında 8 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim Bakanlığı​ bütçesini 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükselttik." dedi.

SAVUNMA​ VE GÜVENLİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz." dedi. Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti;

2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir.

2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi, afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür.

BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİME

Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025'te 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz, yüzde 14,8 oranla en büyük payı eğitime ayırıyoruz"

SGK'dan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına bütçeden ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır. Sosyal yarım ve destekler için 651 milyar lira kaynak ayırdık. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 472 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

Reel kesim destekleri için bütçemizden 561 milyar lira ödenek öngörüyoruz. Savunma ve güvenlik için 2025'te 1,61 trilyon lira ödenek tahsis ediyoruz. 2025 yılı bütçesinde savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük.

Yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1,57 trilyon liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2025 yılı bütçemizin yüzde 10,7'sine denk gelmektedir.