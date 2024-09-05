Son dakika | İstanbul'da okullara saat düzenlemesi! Milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiriyor

05 Eylül 2024 13:06 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:22

Son dakika haberi: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Megakentte eğitim-öğretim yılının ilk gününde oluşabilecek trafik yoğunluğu için İstanbul Valiliği harekete geçti. Buna göre, 9 Eylül Pazartesi günü okullarda eğitim 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak.

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Son dakika haberine göre, megakentte trafikte yoğunluk yaşanmaması için ilk gün eğitim saatleri değiştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre 9 Eylül Pazartesi günü eğitim saat 10.00’da başlayacak. İlk gün eğitim saat 15.00’te sona erecek.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ OKULLA BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

16 BİNİ AŞKIN SERVİS YOLA ÇIKACAK

Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde neden olacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."