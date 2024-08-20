Son dakika | KYK yurt başvuruları başladı! İşte GSB yurt başvurusu için son tarih

20 Ağustos 2024 10:03 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:01

YKS 2024 tercihlerinde depremzede kontenjanı devam ediyor! 19 bin 728 kişi için üniversiteler ve bölümler belirlendi

YKS 2024 tercihlerinde depremzede kontenjanı devam ediyor! 19 bin 728 kişi için üniversiteler ve bölümler belirlendi

YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere taşınan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2024-2025 yılı KYK yurt başvurularının başlamasını bekliyordu.

2024-2025 eğitim yılı için milyonlarca öğrencinin beklediği KYK yurt başvurularıyla ilgili haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek.

2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TARİH

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

Bu yıl olacak KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyordu.

Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

KYK ÜCRETLERİ

Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KYK YURT BAŞVURUSU

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.