Son dakika | LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı

05 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:30

Milli Eğitim Bakanlığınca (LGS) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

LGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanmış olacak.

YATILILIK BAŞVURU TARİHİ DE BELLİ OLDU

Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları ise yine bu ay içine alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta MEB tarafından ilan edilecek.

Son dakika haberinin detayları geliyor...