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Son dakika | LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 09:17 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:24
Son dakika | LGS&#039;nin yapılacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi: 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

Son dakika haberine göre  2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi​ belli oldu. Buna göre, LGS​ kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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PROGRAM DIŞINA ÇIKILMAYACAK

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

Son dakika | LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu - 2. Resim

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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