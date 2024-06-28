Son dakika | MEB duyurdu: LGS sonuçları açıklandı

28 Haziran 2024 09:54 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:19

1 milyonu aşkın öğrencinin başvuruda bulunduğu 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, sabah saatlerinde sınav sonuçlarını açıkladı.

2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS 2024 sonuçları, bakanlığın resmi internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

LGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

LGS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

LGS kapsamında liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak. Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Merkezi yerleştirmede, okulların kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

SINAV 2 OTURUM HALİNDE GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Haziran'da iki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.