Son dakika | MEB'den LGS kararı: Puanlar yeniden hesaplanacak

13 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:22

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavındaki bir sorunun mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından dikkat çeken bir karar aldı. Bakanlık, mağduriyet yaşanmaması için puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu.

Son dakika haberine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bir sorunun iptal edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, öğrencilerin mağduriyetini önlemek için puanların yeniden hesaplanmasına karar verdi.

MAHKEME BİR SORUYU İPTAL ETTİ

2 Haziran 2024'te düzenlenen 2024 LGS kapsamında yapılan merkezi sınavda fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunan bir vatandaş İdare Mahkemesinde dava açmış; davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istemişti. Ankara 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer verilen görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirleyerek, dava konusu soruyu iptal etmişti.

MEB: LGS PUANLARI YENİDEN HESAPLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, sorunun iptal edilmesinin ardından puanların yeniden hesaplanmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖĞRENCİLERE YENİ KAYIT HAKKI

"Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek.

BAŞVURULAR 14-20 EYLÜL'DE

Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

EK KONTENJANLA MAĞDURİYET ÖNLENDİ

Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecek."