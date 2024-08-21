Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere müjde verdi

21 Ağustos 2024 23:19 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 23:52

Öğretmenlerin ek ders ücreti belli oldu! Kadrolu ve sözleşmeli tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

Öğretmenlerin ek ders ücreti belli oldu! Kadrolu ve sözleşmeli tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

Mazerete bağlı yer değişikliğine başvuran öğretmenlerden tercih ettiği yere atanamayan öğretmenler için mazeretinin bulunduğu ildeki yere atamalarının gerçekleştirileceği müjdesi geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin böyle duyurdu:

"Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. 2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz. Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin: 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak, 26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."