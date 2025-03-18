Son dakika | MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: ÖSYM'den yapılan açıklamada, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. MSÜ sınavına giren adaylar büyük bir heyecanla ÖSYM'nin sitesine akın etti. İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları açıklandı. 600 binden fazla kişinin katılım sağladığı MSÜ sonuçlarına, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025 MSÜ sınavına giren adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenecek.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ tercih sürecinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ve mayıs aylarında başlaması öngörülüyor. ÖSYM'nin yakın zamanda MSÜ tercihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.