Son dakika | Okullar ne zaman açılacak? Bakan Yusuf Tekin açıkladı

22 Ağustos 2024 17:33 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 18:00

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Son günlerde sosyal medyada okulların açılış tarihinin erteleneceğine ilişkin manipülasyonlar dolaşırken, 'Ara tatil kalkacak mı? Okullar ne zaman açılacak?' gibi sorular sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bakan Tekin merak edilen soruları yanıtladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var" diyen Tekin, "Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak" bilgisini verdi.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Ara tatilin kalkması gibi bir durumun olmadığını kaydeden Tekin, "Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler 'Ara tatil kalkacak mı? Okullar ne zaman açılacak?' sorular sıklıkla araştırılmaya başlandı. "9 Eylül tarihinde okul açılacak, erteleme gündemde yok." dedi. Bakan Tekin, ara tatillere ilişkin de, "Şu an kaldırılmasıyla ilgili olarak bize ulaşmış bir konu yok." açıklamasında bulundu.