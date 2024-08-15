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Son dakika | ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:02
Son dakika | ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, on binlerce kişinin merakla beklediği ALES/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2024 ALES/2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. On binlerce kişinin merakla beklediği ALES/2 sonuçları açıklandı. 

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

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Kaynak: tgrthaber.com
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