Son dakika | ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:02
ÖSYM, on binlerce kişinin merakla beklediği ALES/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2024 ALES/2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. On binlerce kişinin merakla beklediği ALES/2 sonuçları açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."
Kaynak: tgrthaber.com