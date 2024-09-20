Son dakika | ÖSYM duyurdu: KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:17
Son dakika haberi: Milyonlarca adayın merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, KPSS önlisans sonuçlarını açıkladı. İşte 2021 KPSS önlisans sıvan sonuçları sorgulama ekranı...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklamasını heyecanla bekleniyordu. ÖSYM adaylara beklediği haberi gerdi. KPSS önlisans sonuçlarını açıklandı.
İşte 2024 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı...
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com