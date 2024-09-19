Son dakika | ÖSYM duyurdu: YKS ek tercih sonuçları açıklandı
Son dakika haberi: ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, 2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 11 Eylül'de tamamlanan ek tercih süreci, öğrencilerin gündemini meşgul ediyordu... İlk yerleştirmede üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih süreciyle bir programa kayıt olma şansı elde edecek.
İşte, 2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılabilecek.