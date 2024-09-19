Son dakika | ÖSYM duyurdu: YKS ek tercih sonuçları açıklandı

19 Eylül 2024 14:09 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:22

Son dakika haberi: ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, 2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 11 Eylül'de tamamlanan ek tercih süreci, öğrencilerin gündemini meşgul ediyordu... İlk yerleştirmede üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih süreciyle bir programa kayıt olma şansı elde edecek.

İşte, 2024 ÖSYM YKS​ ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılabilecek.