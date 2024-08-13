Son dakika | ÖSYM, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

13 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:43

MEB duyurdu sınıf ve öğretmen kayıtlarında sistem değişti: 1'inci ve 5'inci sınıf velileri dikkat

MEB duyurdu sınıf ve öğretmen kayıtlarında sistem değişti: 1'inci ve 5'inci sınıf velileri dikkat

2024 YKS tercih işlemlerinin 4 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyordu.

Merakla beklediği haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarını açıkladı.

Binlerce öğrenci, yaptıkları tercihler doğrultusunda hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK BAŞKANI'NDAN KONTENJAN AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'inin, ön lisans kontenjanlarının ise yüzde 100'ünün dolduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özvar şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.

Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.

Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, ön lisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu.

2 BÖLÜME YOĞUN İLGİ

Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor.

Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım."

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından okul kayıtlarının yapılacağı tarih de merak konusu oldu. Üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.