Son dakika | YKS tarihi belli oldu! ÖSYM Başkanı açıkladı

13 Kasım 2024 11:21 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:32

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de açıklandı. Yeni sınav takvimiyle birlikte öğrenciler sene başından itibaren sınavlara hazırlık yapacak. Peki, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

Son dakika haberine göre 2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına giren milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav takvimi, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlandı. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi: 2025 YKS NE ZAMAN? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2025 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. SIVAV TAKVİMİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN