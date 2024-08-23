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Son dakika | YÖK tarihleri duyurdu! Üniversiteye kaydını yaptıramayan adaylara mazeret hakkı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Ağustos 2024 16:12 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:28
Son dakika | YÖK tarihleri duyurdu! Üniversiteye kaydını yaptıramayan adaylara mazeret hakkı

Son dakika haberi: 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adayları ilgilendiren haber gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu, üniversiteye kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını açıkladı. YÖK, adayların 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırabileceğini belirtti.

YÖK, üniversiteye kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Genel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlatılacak.

2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar bu süreçte başvuru yapabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri ise daha sonra duyurulacak.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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