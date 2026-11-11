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Eğitim
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:35

TEV burs sorgulama ekranı 2026! TEV burs sonuçları açıklandı mı? TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Eğitim Vakfı'nın üniversite öğrencilerine yönelik aylık 8 bin TL bursundan yararlanmak için başvuru yapan öğrenciler sonuçları merakla bekliyor. Üniversite öğrencilerine karşılıksız aylık 8 bin TL veren TEV bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler 9-31 Ekim tarihleri arasında burs başvurularını tamamladı. Burs kazanacak öğrenciler ilk olarak teknik değerlendirme sürecinden geçiyor. Teknik eleme sürecinde gelir seviyesi, başarı durumu, devlet üniversitesinde eğitim görme gibi çeşitli alanlarda gerekli şartları sağlayan öğrenciler mülakat görüşmesiyle değerlendirilecek ve ardından burs verilecek öğrenciler seçilecek. TEV bursları 9 aylık bir süre kapsamında Ekim ve Haziran ayları arasında ödeniyor. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler TEV bursu almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak ediyorlar. Peki TEV burs sonuçları açıklandı mı? İşte TEV burs sorgulama ekranı 2026...

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Editor
 İrem Yarbasan
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TEV burs sorgulama ekranı 2026! TEV burs sonuçları açıklandı mı? TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:35

TEV üniversite burs sonuçlarının açıklanması için gözler tev.org.tr adresinde çevrildi. Türk Eğitim Vakfı'nın üniversite öğrencilerine eğitim desteğinde bulunmak amacıyla her yıl ekim ve haziran ayları arasında ödediği üniversite bursuna bu yıl da binlerce öğrenci başvurdu. 2026-2027 akademik yılı için üniversite bursunun 8 bin TL olarak açıklanmasının ardından burs başvuru işlemleri 6-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Devlet üniversitelerinde eğitim gören, 25 yaşını doldurmamış öğrenciler gelir seviyeleri ve başarı durumlarına göre seçilerek bursiyerler belirlenecek. Peki TEV burs sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? TEV burs sorgulama ekranı 2026...

TEV burs sorgulama ekranı 2026! TEV burs sonuçları açıklandı mı? TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?


TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TEV üniversite bursunda değerlendirme süreci henüz sona ermedi. Sonuçlar değerlendirme sürecinin ardından başvuran adayların erişimine açılacak. TEV'in resmi internet sayfasında yer alan bilgiler doğrultusunda burs sonuçları genellikle kasım-aralık aylarında belli oluyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılıp burslarını onaylamaları isteniyor. Belirlenen tarih aralığında bursunu onaylamayan adayların burs hakkı iptal ediliyor.

TEV burs sorgulama ekranı 2026! TEV burs sonuçları açıklandı mı? TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEV BURSU ALACAK ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENİYOR?

TEV, bursiyerlerini belirlemek için iki aşamalı bir değerlendirme sistemi uyguluyor. Başvuru formunda verilen bilgiler doğrultusunda sisteme yüklenen evraklar ve bilgiler ilk olarak teknik değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu aşamada burs kriterlerini sağlamayan adaylar eleniyor. Ardından başvuru sayısının çokluğu ve kontenjan sayısının kısıtlı olması nedeniyle öncelikli liste oluşturuluyor. Bu liste oluşturulurken başarı durumu ortalamasının üstünde olmak ve gelir ortalamasının altında olmak gibi kriterler doğrultusunda oluşturulduktan sonra yapılan değerlendirmeyi geçen adaylar mülakat görüşmesine davet edilir. Mülakatta komisyon üyeleriyle yüz yüze görüşme yapıldıktan sonra bursiyerler komisyon üyeleri tarafından seçilir.

TEV burs sorgulama ekranı 2026! TEV burs sonuçları açıklandı mı? TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEV MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TEV mülakatları genellikle ekim ve kasım aylarında yapılır. Mülakat görüşmesine katılacak adaylara TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki e-posta veya SMS aracılığıyla ve TEV'in bursiyer bilgilendirme sitesi bursiyer.tev.org.tr üzerinden iletilir.

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