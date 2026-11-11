TEV burs sorgulama ekranı 2026! TEV burs sonuçları açıklandı mı? TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEV üniversite burs sonuçlarının açıklanması için gözler tev.org.tr adresinde çevrildi. Türk Eğitim Vakfı'nın üniversite öğrencilerine eğitim desteğinde bulunmak amacıyla her yıl ekim ve haziran ayları arasında ödediği üniversite bursuna bu yıl da binlerce öğrenci başvurdu. 2026-2027 akademik yılı için üniversite bursunun 8 bin TL olarak açıklanmasının ardından burs başvuru işlemleri 6-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Devlet üniversitelerinde eğitim gören, 25 yaşını doldurmamış öğrenciler gelir seviyeleri ve başarı durumlarına göre seçilerek bursiyerler belirlenecek. Peki TEV burs sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? TEV burs sorgulama ekranı 2026...



TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TEV üniversite bursunda değerlendirme süreci henüz sona ermedi. Sonuçlar değerlendirme sürecinin ardından başvuran adayların erişimine açılacak. TEV'in resmi internet sayfasında yer alan bilgiler doğrultusunda burs sonuçları genellikle kasım-aralık aylarında belli oluyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılıp burslarını onaylamaları isteniyor. Belirlenen tarih aralığında bursunu onaylamayan adayların burs hakkı iptal ediliyor.

TEV BURSU ALACAK ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENİYOR?

TEV, bursiyerlerini belirlemek için iki aşamalı bir değerlendirme sistemi uyguluyor. Başvuru formunda verilen bilgiler doğrultusunda sisteme yüklenen evraklar ve bilgiler ilk olarak teknik değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu aşamada burs kriterlerini sağlamayan adaylar eleniyor. Ardından başvuru sayısının çokluğu ve kontenjan sayısının kısıtlı olması nedeniyle öncelikli liste oluşturuluyor. Bu liste oluşturulurken başarı durumu ortalamasının üstünde olmak ve gelir ortalamasının altında olmak gibi kriterler doğrultusunda oluşturulduktan sonra yapılan değerlendirmeyi geçen adaylar mülakat görüşmesine davet edilir. Mülakatta komisyon üyeleriyle yüz yüze görüşme yapıldıktan sonra bursiyerler komisyon üyeleri tarafından seçilir.

TEV MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TEV mülakatları genellikle ekim ve kasım aylarında yapılır. Mülakat görüşmesine katılacak adaylara TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki e-posta veya SMS aracılığıyla ve TEV'in bursiyer bilgilendirme sitesi bursiyer.tev.org.tr üzerinden iletilir.