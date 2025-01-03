TOKİ taksit ödemeleri memur maaş zamları ile sil baştan! TOKİ ev ve arsa yeni taksitleri ne kadar oldu?

03 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:21

TOKİ taksitlerini belirlerken memur maaş artış oranı baz alınıyor. Toplu Konut İdaresi'nden alınan ev ve arsalar için yeni taksit zammı bugün açıklanan 2025 yılı memur maaş zamları ile değişecek. Yeni yapılacak zamları TOKİ tarafından resmi olarak açıklanmasa da son gelen TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri ile yeni oranlar belli oldu.

TOKİ​ taksitleri yeni yılda değişecek. Memur maaş zamlarına göre belirlenen konut ve arsa taksitleri için gözler yeni açıklamada. TOKİ taksidi ödeyen vatandaşlar Ocak-Temmuz arasında ödenecek zamlı tutarları merak ediyor. İşte yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri.

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR ARTACAK?

Toplu Konut İdaresi konut, arsalar için yeni taksit tutarlarını memur maaşı​ zam oranına göre yeniden belirleyecek. Bugün açıklanan veriler ışığında yılın ilk 6 ayı için memurlara yüzde 11.55 oranında maaş zam yapılacak. Toplu Konut İdaresi'nden alınan ev ve arsalar için yeni taksit zammı​ bu orana göre artış gösterecek.

GÖZLER TOPLU KONUT İDARESİ'NE ÇEVRİLDİ

Yeni yapılacak zamları TOKİ en kısa zamanda açıklayacak. TOKİ taksitlerini belirlerken memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE'yi baz alacak.

SON TOKİ TAKSİT ZAMMI

En son yapılan TOKİ taksit zamları şöyle;

Geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri yüzde 24.73,

Türkiye Emlak Bankası'ndan TOKİ'ye intikal eden projelerde yüzde 19.49,

İdarece satılan arsalar için yüzde 19.49 zam yapıldı.

TOKİ'DEN YILIN İLK MÜJDESİ GELDİ

Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yılın ilk müjdesini açıkladı. Buna göre 46 ilde toplam 563 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkacak. İhaleler, 9-10 Ocak 2025 tarihinde saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

ÖDEME VE VADE KOŞULLARI