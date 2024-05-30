Türkiye'de eğitim süreleri belli oldu: En düşük il oldukça dikkat çekti

30 May 2024 10:21 - Güncelleme : 30 May 2024 11:36

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait ulusal eğitim istatistiklerini yayımladı. TÜİK'in verilerine göre; 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 24,6'ya yükseldi.

Aynı yaş grubunda ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008 yılında yüzde 26,5 iken, 2023 yılında yüzde 48,3'e ulaştı.

ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ 9,3 YIL

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2023 yılında 9,3 yıl olarak belirlendi. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,1 yıl oldu.

EĞİTİM SÜRESİ EN YÜKSEK ANKARA

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,7 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,4 yıl ile Ağrı olurken, bu ilin ardından Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van geldi.

EN FAZLA ARTIŞ ŞIRNAK'TA

2014 ile 2023 yılları arasındaki son on yılda 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin en yüksek artış gösterdiği ilk beş il sırasıyla yüzde 54,1 ile Şırnak, yüzde 46,2 ile Hakkari, yüzde 40,8 ile Muş, yüzde 40,5 ile Bingöl ve yüzde 40,1 ile Siirt oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise yüzde 14,6 ile Ankara, yüzde 16,2 ile Eskişehir, yüzde 16,3 ile Tekirdağ, yüzde 17,0 ile İzmir ve yüzde 17,1 ile Yalova olarak belirlendi.

OKUMA YAZMA ORANLARI

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 97,6 olarak belirlendi. 2008-2023 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,0'a, erkeklerde ise yüzde 96,7'den yüzde 99,2'ye yükseldi.

25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 84,6'sının yükseköğretim, yüzde 12,5'inin ortaöğretim ve yüzde 2,9'unun ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı tespit edildi. Aynı nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 80,2'sinin yükseköğretim, yüzde 16,0'ının ortaöğretim ve yüzde 3,8'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı hesaplandı.

Annesi ortaöğretim mezunu olan bireylerin yüzde 64,3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan bireylerin yüzde 55,4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi. Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan bireylerin yüzde 27,9'unun, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan bireylerin yüzde 26,6'sının yükseköğretim mezunu olduğu görüldü.