Türkiye'nin 70 yıllık rüyası gerçekleşiyor! Akkuyu Nükleer Güç Santrali hayata geçiriyor

29 Aralık 2024 11:38 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:55

Akkuyu Nükleer Güç Santrali hayata geçiriyor. Müjdeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Bayraktar, "Türkiye enerjide bağımsız oldukça ekonomisi daha kuvvetli olacak" dedi.

Bayraktar​, Türkiye​'nin ekonomisinin, enerjide bağımsız oldukça çok daha kuvvetli, bölgesinde ve dünyada etki alanı çok daha büyük olacağını belirterek müjdeyi verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "70 yıllık rüyayı Akkuyu'da, Mersin'de hayata geçiriyoruz" dedi.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ AÇILIYOR

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle;

"Biz enerjide Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı nasıl yapacağız diyoruz. Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke inşallah yapacağız. Ne zaman ki bu büyük projeler Türkiye'ye çağ atlatacak, Türkiye'yi dünyadaki gelişmiş ülkeler sınıfına sokacak projeleri geliştiriyoruz, o zaman Türkiye'de karışıklıklar artmaya başlıyor. Her türlü saldırılar oldu.

Bizi bu projede birlikte çalıştığımız Rusya ile karşı karşıya getirmek için uçak krizi yaşadık. Bütün bunlara rağmen kararlı bir şekilde, inançlı bir şekilde, Türkiye için nükleerin vazgeçilmez olduğunu bilerek, inanarak bu 70 yıllık rüyayı şimdi biz Akkuyu'da, Mersin'de hayata geçiriyoruz. Türkiye, dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesinde bugün 30 binin üzerinde insanın çalıştığı bu projeyle birlikte artık dünyada üst ligdeki ülkeler konumuna geliyor."