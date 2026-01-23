Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

The Times Higher Education, 2026'da dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı raporunu yayımladı. Araştırmada 115 ülke ve bölgeden 2 bin 191 üniversite yer alırken değerlendirme 11 ayrı alanda yapıldı. Araştırma sırasında, üniversitelerin; öğretim itibarı, öğretmen-öğrenci oranı, doktora-lisans oranı, akademik kadroya verilen doktora sayısı oranı ve kurumsal gelir oranı dikkate alındı.