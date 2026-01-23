Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Kategoriler
The Times Higher Education, 2026'da dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı raporunu yayımladı. Araştırmada 115 ülke ve bölgeden 2 bin 191 üniversite yer alırken değerlendirme 11 ayrı alanda yapıldı. Araştırma sırasında, üniversitelerin; öğretim itibarı, öğretmen-öğrenci oranı, doktora-lisans oranı, akademik kadroya verilen doktora sayısı oranı ve kurumsal gelir oranı dikkate alındı.
Araştırmada üniversiteler şu alanlarda sıralamaya tabi tutuldu:
• Sanat ve Beşeri Bilimler
• İşletme ve Ekonomi
• Bilgisayar Bilimleri
• Eğitim Bilimleri
• Mühendislik
• Hukuk
• Yaşam Bilimleri
• Tıp ve Sağlık
• Fizik Bilimleri
• Psikoloji
• Sosyal Bilimler
Araştırmada öne çıkan lider üniversiteler şöyle oldu:
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT): Sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi, sosyal bilimler
Stanford Üniversitesi: Eğitim ve hukuk
Harvard Üniversitesi: Mühendislik ve yaşam bilimleri
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü: Fizik bilimleri
Oxford Üniversitesi: Bilgisayar bilimi, tıp ve sağlık
Cambridge Üniversitesi: Psikoloji
ASYA ÜNİVERSİTELERİ YÜKSELİYOR
The Times Higher Education tarafından hazırlanan raporda, Asya üniversitelerinin yükselişi de dikkati çekti.
Singapur Ulusal Üniversitesi'nin yaşam bilimlerinde 19. sıraya yükselmesiyle, ilk kez Asya’dan üç üniversite bu alanda ilk 20’ye girmiş oldu.
Asya üniversiteleri arasında, yaşam bilimlerinde yüzde 17, fizik bilimlerinde yüzde 16 ve bilgisayar bilimlerinde yüzde 19 oranında sıralama yükselişi yaşandı.
TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER DE LİSTEDE
Araştırmada genel değerlendirmede sıralamasında, üst sıralarda Türkiye'den 5 üniversite de yer aldı. İşte o üniversiteler...
Koç Üniversitesi: 301
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 351
Sabancı Üniversitesi: 351
Boğaziçi Üniversitesi: 401
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 501
Bilkent Üniversitesi: 601
Kadir Has Üniversitesi: 601
Yıldız Teknik Üniversitesi: 601
Abdullah Gül Üniversitesi: 601
Atatürk Üniversitesi: 601
Bahçeşehir Üniversitesi: 601
Çankaya Üniversitesi: 601
Hacettepe Üniversitesi: 601
İstanbul Medipol Üniversitesi: 601
Özyeğin Üniversitesi: 601
Mühendislik sıralamasında; Koç Üniversitesi 201, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 201, İstanbul Teknik Üniversitesi 301, Sabancı Üniversitesi 301, Bilkent Üniversitesi 401, Boğaziçi Üniversitesi 401, Düzce Üniversitesi 401, Bahçeşehir Üniversitesi ise 501. oldu.
Bilgisayar bilimlerinde; İstanbul Teknik Üniversitesi 251, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 251, Bilkent Üniversitesi 401, Boğaziçi Üniversitesi 401 ve Fırat Üniversitesi 401. sırada yer aldı.