SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Ocak 23, 2026 10:56

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

The Times Higher Education, 2026'da dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı raporunu yayımladı. Araştırmada 115 ülke ve bölgeden 2 bin 191 üniversite yer alırken değerlendirme 11 ayrı alanda yapıldı. Araştırma sırasında, üniversitelerin; öğretim itibarı, öğretmen-öğrenci oranı, doktora-lisans oranı, akademik kadroya verilen doktora sayısı oranı ve kurumsal gelir oranı dikkate alındı.


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Araştırmada üniversiteler şu alanlarda sıralamaya tabi tutuldu:

• Sanat ve Beşeri Bilimler
• İşletme ve Ekonomi
• Bilgisayar Bilimleri
• Eğitim Bilimleri
• Mühendislik
• Hukuk
• Yaşam Bilimleri
• Tıp ve Sağlık
• Fizik Bilimleri
• Psikoloji
• Sosyal Bilimler


Araştırmada öne çıkan lider üniversiteler şöyle oldu:

Araştırmada öne çıkan lider üniversiteler şöyle oldu:

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT): Sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi, sosyal bilimler


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Stanford Üniversitesi: Eğitim ve hukuk


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Harvard Üniversitesi: Mühendislik ve yaşam bilimleri


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü: Fizik bilimleri


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Oxford Üniversitesi: Bilgisayar bilimi, tıp ve sağlık


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Cambridge Üniversitesi: Psikoloji


ASYA ÜNİVERSİTELERİ YÜKSELİYOR

ASYA ÜNİVERSİTELERİ YÜKSELİYOR

The Times Higher Education tarafından hazırlanan raporda, Asya üniversitelerinin yükselişi de dikkati çekti.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nin yaşam bilimlerinde 19. sıraya yükselmesiyle, ilk kez Asya’dan üç üniversite bu alanda ilk 20’ye girmiş oldu.

Asya üniversiteleri arasında, yaşam bilimlerinde yüzde 17, fizik bilimlerinde yüzde 16 ve bilgisayar bilimlerinde yüzde 19 oranında sıralama yükselişi yaşandı.


TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER DE LİSTEDE

TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER DE LİSTEDE

Araştırmada genel değerlendirmede sıralamasında, üst sıralarda Türkiye'den 5 üniversite de yer aldı. İşte o üniversiteler...


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Koç Üniversitesi: 301


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 351


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Sabancı Üniversitesi: 351


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Boğaziçi Üniversitesi: 401


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 501


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Bilkent Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Kadir Has Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Yıldız Teknik Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Abdullah Gül Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Atatürk Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Bahçeşehir Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Çankaya Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Hacettepe Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

İstanbul Medipol Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Özyeğin Üniversitesi: 601


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Mühendislik sıralamasında; Koç Üniversitesi 201, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 201, İstanbul Teknik Üniversitesi 301, Sabancı Üniversitesi 301, Bilkent Üniversitesi 401, Boğaziçi Üniversitesi 401, Düzce Üniversitesi 401, Bahçeşehir Üniversitesi ise 501. oldu.


Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! İşte dünya sıralamasına giren üniversiteler

Bilgisayar bilimlerinde; İstanbul Teknik Üniversitesi 251, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 251, Bilkent Üniversitesi 401, Boğaziçi Üniversitesi 401 ve Fırat Üniversitesi 401. sırada yer aldı.

