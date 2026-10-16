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Eğitim
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:35

TUS 2026 2. Dönem Sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

TUS 2026 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı mı? Uzmanlık eğitimi almak isteyen doktor adaylarının katıldığı TUS 2. Dönem tercih sonuçları belli oldu. 17 Eylül'de açıklanan sınav sonuçlarının ardından adaylar 30 Eylül- 7 Ekim tarihleri arasında uzmanlık yapmak istedikleri alanlar için tercihlerini tamamladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla TUS 2. Dönem tercih sonuçları bugün açıklandı. Peki 2026 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler...

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Editor
 Beyza Çolak
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TUS 2026 2. Dönem Sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:35

2026 2. Dönem tercih sonuçları belli oldu. Uzmanlık eğitimi için tercih yapan binlerce doktor adayı sonuçların nasıl sorgulanacağını araştırıyor 30 Eylül- 7 Ekim tarihlerinde yapılan tercihler bugün erişime açıldı. Adaylar ise tercih sonuçlarının nasıl sorgulandığını merak ediyor. Peki TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar belli oldu mu, adaylar yerleştirme bilgilerine nasıl ulaşacak? İşte 2026 TUS tercih sonuçları ve sorgulama sürecine ilişkin detaylar…

TUS 2026 2. Dönem Sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

TUS 2026 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde tercihleri alınan 2026-TUS 2. Dönem için yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TUS 2026 2. Dönem Sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

2026 TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUCU SORGULAM EKRANI 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. 

TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TUS 2026 2. Dönem Sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
ETİKETLER
#ÖSYM
#tus
#Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#Sonuç Sorgulama
#2026 Tus 2. Dönem
#Eğitim
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