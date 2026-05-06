TUS tercih kılavuzu ve kontenjan dağılımı, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte merak konusu haline geldi. TUS 1. dönem sınavı Mart ayı içinde uygulandı. 2026 TUS 1. dönem sınav sonuçları da 15 Nisan’da ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılarak adayların puanları duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını ve puan durumlarını öğrendikten sonra ÖSYM TUS tercih kılavuzuna yoğunlaştı. Tercih işlemleri, kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihler ve kurallar kapsamında tamamlanacak. Adaylar, programlara puanları, tercih sıralamaları ve program kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yerleştirilecek.

HABERİN ÖZETİ TUS 2026 tercihleri ne zaman yapılacak takvim açıklandı mı? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sınavı Mart ayında yapılmış ve sonuçları 15 Nisan'da açıklanmış olup, tercih kılavuzu ve kontenjan dağılımı henüz duyurulmamıştır. TUS 1. Dönem sınav sonuçları 15 Nisan'da ÖSYM üzerinden adaylarla paylaşıldı. Adaylar, ÖSYM TUS tercih kılavuzuna yoğunlaştı ve tercih işlemleri kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihlerde tamamlanacak. TUS tercih takvimi ve kılavuz detayları henüz duyurulmadı ancak önceki yıllara göre Mayıs ayı içinde yapılması öngörülüyor. TUS kontenjanları henüz açıklanmadı ve tercih kılavuzu ile birlikte ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Yerleştirme işlemleri, adayların puanları, tercih sıralamaları ve program kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak. Yerleştirme ve ek yerleştirme işlemleri için yabancı dil yeterliliği koşulu aranır ve bu koşulu sağlayamayanların atamaları yapılmaz.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) tercih takvimi ve kılavuz detayları henüz duyurulmadı. Önceki yıllar dikkate alındığında TUS tercihlerinin Mayıs ayı içinde ve önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor. TUS kontenjanları ise henüz açıklanmış değil. Kontenjanların, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

TUS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl gerçekleştireceklerini ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıralamaları ve kontenjanlar göz önünde bulundurularak bilgisayar sistemi ile yerleştirilecek.

TUS sonucuna göre yerleştirme ve ek yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği koşulu aranır.

Yabancı dil yeterliliğini karşılayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları gerçekleştirilmez.