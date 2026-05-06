Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Eğitim
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TUS 2026 tercihleri ne zaman yapılacak takvim açıklandı mı?

TUS tercih kılavuzu ve tarih bilgileri, 2026 yılı ilk oturuma katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. TUS 2026 1. dönem sınavına ait tercih kılavuzu ve kontenjanlar, sonuçların ardından incelemeye alındı. 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından 15 Nisan’da ilan edildi. Şimdi ise dikkatler ÖSYM TUS tercih kılavuzu ile kontenjanlar ve tercih takvimine yöneldi. Birçok branşın taban puanları ve kontenjan bilgileri, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Açıklanacak süreçte adaylar işlemlerini kılavuz çerçevesinde tamamlayacak. Peki, TUS 2026 tercihleri hangi tarihte yapılacak, takvim açıklandı mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TUS 2026 tercihleri ne zaman yapılacak takvim açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 20:35

TUS tercih kılavuzu ve kontenjan dağılımı, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte merak konusu haline geldi. TUS 1. dönem sınavı Mart ayı içinde uygulandı. 2026 TUS 1. dönem sınav sonuçları da 15 Nisan’da sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılarak adayların puanları duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını ve puan durumlarını öğrendikten sonra ÖSYM TUS tercih kılavuzuna yoğunlaştı. Tercih işlemleri, kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihler ve kurallar kapsamında tamamlanacak. Adaylar, programlara puanları, tercih sıralamaları ve program kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yerleştirilecek.

HABERİN ÖZETİ

TUS 2026 tercihleri ne zaman yapılacak takvim açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sınavı Mart ayında yapılmış ve sonuçları 15 Nisan'da açıklanmış olup, tercih kılavuzu ve kontenjan dağılımı henüz duyurulmamıştır.
TUS 1. Dönem sınav sonuçları 15 Nisan'da ÖSYM üzerinden adaylarla paylaşıldı.
Adaylar, ÖSYM TUS tercih kılavuzuna yoğunlaştı ve tercih işlemleri kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihlerde tamamlanacak.
TUS tercih takvimi ve kılavuz detayları henüz duyurulmadı ancak önceki yıllara göre Mayıs ayı içinde yapılması öngörülüyor.
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı ve tercih kılavuzu ile birlikte ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.
Yerleştirme işlemleri, adayların puanları, tercih sıralamaları ve program kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak.
Yerleştirme ve ek yerleştirme işlemleri için yabancı dil yeterliliği koşulu aranır ve bu koşulu sağlayamayanların atamaları yapılmaz.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
TUS 2026 tercihleri ne zaman yapılacak takvim açıklandı mı?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) tercih takvimi ve kılavuz detayları henüz duyurulmadı. Önceki yıllar dikkate alındığında TUS tercihlerinin Mayıs ayı içinde ve önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor. TUS kontenjanları ise henüz açıklanmış değil. Kontenjanların, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

TUS 2026 tercihleri ne zaman yapılacak takvim açıklandı mı?

TUS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl gerçekleştireceklerini ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıralamaları ve kontenjanlar göz önünde bulundurularak bilgisayar sistemi ile yerleştirilecek.

TUS sonucuna göre yerleştirme ve ek yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği koşulu aranır.

Yabancı dil yeterliliğini karşılayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları gerçekleştirilmez.

ETİKETLER
#ÖSYM
#Tus Sonuçları
#Tus Kontenjanları
#Tus Tercih Kılavuzu
#Tus Tercih Takvimi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.