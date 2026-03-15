TUS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2026 TUS/1 sınavı bugün gerçekleştirilecek

2026 TUS 1. dönem sınavı bugün gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre sınav iki oturum şeklinde düzenlenecek. İlk oturum Temel Tıp Bilimleri Testi sabah saatlerinde gerçekleştirilecekken, ikinci oturum Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğle saatlerinden sonra yapılacak. Uzman doktor olmak için binlerce adayın gireceği 2026 TUS ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor soruları araştırılmaya başlandı.

TUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2026?

TUS 1. dönem sınavının ilk oturumu olan Temel Tıp Bilimleri Testi bugün sabah saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra saat 14.45'te gerçekleştirilecek. İki oturumda da 15 dakika önce sınav salonlarına girişler yapılamayacak. Bu kapsamda adayların Temel Tıp Bilimleri oturumuna en geç saat 10.00'da, Klinik Tıp Bilimleri Testi oturumuna ise 14.30'da hazır olmaları gerekiyor. Adayların sınava girerken yanlarında geçerli kimlik belgeleri ve sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

TUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 2026?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 TUS 1. dönem sınavının Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde de 100 soru sorulacak. Öğrencilerin bu soruları çözmeleri için ise iki oturumda da 135 dakika süresi olacak. Bu kapsamda 2026 TUS Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve 12.30'da sona erecek. 2026 TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14.45'te başlayıp saat 17.00'de sona bitecek.