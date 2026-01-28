TUS ve STS başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

TUS başvuru ekranı ÖSYM tarafından kullanıma açıldı. 2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem başvuruları 28 Ocak itibarıyla başladı.

Tıp fakültesi mezunları ve mezun olabilecek durumda olan adaylar, uzmanlık eğitimi alacakları alanı belirlemek için TUS başvuru işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

TUS sınav ücreti 2026 yılı için 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin resmi ödeme sistemi olan odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM ile anlaşmalı bankalar vasıtasıyla yatırabilecek.

TUS VE STS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 5 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

TUS 2026 1. DÖNEM SINAV NE ZAMAN?

2026 TUS 1. dönem sınav tarihi de ÖSYM tarafından duyuruldu.

Buna göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 15 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Sınav, Türkiye genelindeki belirlenen merkezlerde düzenlenecek.