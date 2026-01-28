Menü Kapat
Eğitim
Editor
 Erdem Avsar

TUS ve STS başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

TUS başvuru süreci 2026 yılı için resmi olarak başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte TUS 1. dönem başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgileri kesinleşti. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı’na girmek isteyen adaylar, TUS başvuruları ne zaman, TUS başvuru nasıl yapılır, 2026 TUS sınavı ne zaman sorularına yanıt arıyor.

TUS ve STS başvuruları başladı mı son gün ne zaman?
TUS başvuru ekranı ÖSYM tarafından kullanıma açıldı. 2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem başvuruları 28 Ocak itibarıyla başladı.

Tıp fakültesi mezunları ve mezun olabilecek durumda olan adaylar, uzmanlık eğitimi alacakları alanı belirlemek için TUS başvuru işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

TUS sınav ücreti 2026 yılı için 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin resmi ödeme sistemi olan odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM ile anlaşmalı bankalar vasıtasıyla yatırabilecek.

TUS ve STS başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

TUS VE STS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 5 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

TUS ve STS başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

TUS 2026 1. DÖNEM SINAV NE ZAMAN?

2026 TUS 1. dönem sınav tarihi de ÖSYM tarafından duyuruldu.

Buna göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 15 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Sınav, Türkiye genelindeki belirlenen merkezlerde düzenlenecek.

#Eğitim
