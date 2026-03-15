TUS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2026! TUS soruları ve cevapları açıklandı mı?

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için adayların gözleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Bu yıl TUS sınavının Temel Tıp Bilimleri Testine 32 bin 927, Klinik Tıp Bilimleri Testine ise 34 bin 531 aday katılım sağlayacak. İlk oturum olan Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı. İkinci oturum ise öğleden sonra 14.30'da başlayacak. Sınavın sonuçları ise 15 Nisan 2026 tarihine açıklanacak. Sınavlarını tamamlayan adaylar tarafından TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarları araştırılmaya başlandı. Peki TUS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

TUS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından bugün (15 Mart 2026) saat 10.15'te ve 14.15'te gerçekleştirilen TUS 1. Dönem sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarları henüz erişime açılmadı. TUS 1. dönem soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'unun, sınavın sona ermesinin ardından bugün gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Sınava giren öğrenciler ÖSYM tarafından açıklanacak tarihe kadar sorulara ve cevap anahtarlarına erişim yapabilecekler.

TUS SORU KİTAPÇIĞI 2026 VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

TUS sorularının yer aldığı sınav kitapçığı, sınavın sona ermesinin ardından öğrencilerden toplanıyor. TUS temel soru ve cevap anahtarının yüzde 10'u ise sınavların sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından yayımlanıyor. PDF şeklinde yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarına adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak erişim sağlayabilecekler. Sınavda sorulan soruların her oturum için sadece yüzde 10'u görüntülenebilecek. Soruların hemen altında ise "Doğru Cevap" şeklinde hangi şıkkın doğru olduğu belirtilecek.

TUS 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK DUYURULDU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler AİS'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak TUS 1. Dönem sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.