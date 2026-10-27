İŞKUR Ulusal Staj Programı, lisans üstü öğrencilerine kamuda veya özel sektörde staj deneyimi fırsatı sunan, başvuran öğrencilerin akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarının baz alınarak değerlendirildiği bir staj sistemidir. İşverenlerin staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden mevzubahis yeterlilik alanlarında (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) aldıkları puanlarla değerlendirerek ilettikleri bu program üniversite öğrencilerinin gündeminde. Peki Ulusal Staj Programı başvuruları için son gün ne zaman? İşte Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ulusal Staj Programı son başvuru günü ne zaman? 2026 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri... İŞKUR Ulusal Staj Programı, lisans üstü öğrencilerine kamuda veya özel sektörde staj deneyimi sunan ve başvuruların akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarına göre değerlendirildiği bir sistemdir. Ulusal Staj Programı başvuruları 26 Ekim 2026'da başlamış ve 14 Aralık 2026'ya kadar devam edecektir. Başvuru şartları arasında 01.01.2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması yer almaktadır. Örgün eğitim veren ön lisans ve lisans programlarının belirli sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği hariç) ile yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler başvurabilir. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet ile çevrim içi olarak yapılmaktadır.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu kurumları ve özel sektöre genç insan kaynağı kazandırmayı hedefleyen ve aynı zamanda öğrencilerin sektörel deneyim kazanmasını amaçlayan Ulusal Staj Programı başvuruları için tarihler açıklandı. 26 Ekim 2026'da başlayan başvurular 14 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

01.01.2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1992 ve bu tarihten sonra doğmuş olan),

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2* (diğer sistemlerde dengi olan),

Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilecekler.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Programı'na başvurmak isteyen öğrenciler, işlemlerini İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden aşağıdaki adımları izleyerek çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yap.

e-Devlet aşamasını gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamlayın.

"Başvuru formunu" her bir soruda belirten kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.

Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istedikleri kabul etmek için Ulusal Staj Programı'nı düzenli olarak takip etmeyi unutmayın.