Üniversite hayali kuran adaylar için YKS maratonu başladı

08 Haziran 2024 07:40 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:17

YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar, para, piercing, kemer, küpe ve tüm liste

YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar, para, piercing, kemer, küpe ve tüm liste

YKS kitapçıkları için yoğun güvenlik önlemi! 536 nakliye aracı GPS ile adım adım takip edilecek!

YKS kitapçıkları için yoğun güvenlik önlemi! 536 nakliye aracı GPS ile adım adım takip edilecek!

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın aylardır süren çalışmaları sona erdi. 3 milyon 36 bin 945 aday bugün ve yarın ter dökecek.

Sınav bu yıl 245 sınav merkezinde uygulanacak. Üç oturumda da sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.

Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilecek.

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınacak.

YKS maratonunda ikinci oturum ise yarın gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

YABANCI DİL TESTİ YARIN

Sınavın üçüncü oturumu da yine yarın yapılacak. Yabancı Dil Testi saat 15.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar, sınava girerken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda olacak.

Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.