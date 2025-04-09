Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli bir akademisyen, akademik personel adayı alımı mülakatında skandal sözler sarf etti. "Fakültemde başörtülü istemiyorum. AK Parti’nin Allah belasını versin. Ben bunlara oy verdim. AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim” diyen akademisyen için fakülte yönetimi harekete geçti. Hakkında tutanak tutulup suç duyurusunda bulunulan akademisyen gözaltına alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde yaşanan bir olay, 28 Şubat zihniyetinin hâlâ canlı olduğunu ortaya çıkardı. Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. M.A.'nın akademik personel adayı alımı mülakatında kullandığı ifadeler, Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer alan zihin yapısının varlığını gösterdi.

"BAŞÖRTÜLÜ GELSİN BAKIN NELER YAPACAĞIM"

M.A. isimli akademisyen Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın haberine göre; adaylara ait jüri raporlarının değerlendirilmesi sırasında "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler neler yapacağım, göreceksiniz” dedi.

"AK PARTİ'NİN KARŞISINA PKK ÇIKSA ONA OY VERECEĞİM"

Fakülte Dekanı, akademisyenin sözlerine tepki göstererek “Hocam, nasıl konuşuyorsunuz?” karşılığını verdi. M.A., skandal ifadelerinin çıtasını artırarak “AK Parti’nin Allah belasını versin. Ben bunlara oy verdim. Bundan sonra ölmüş anamın üstüne yemin ederim AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi.



SALONDAN ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR

Sözler, salonda tepki çekerken çıkan sözlü tartışma sırasında bazı akademisyenler toplantı salonundan ayrıldı, bazı akademisyenler de M.A.'yı salondan çıkartmaya çalıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Fakülte Yönetimi, Akademisyen M.A. hakkında tutanak tuttu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilen tutanakla suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı, M.A.'nın gözaltına alınması talimatını verdi. M.A., kısa süre içinde polis ekiplerince gözaltına alındı.