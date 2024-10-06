'Üniversite sistemi değişiyor' iddiasına YÖK'ten açıklama geldi

06 Ekim 2024 13:59 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:59

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite sisteminin değişeceği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Müfredat değişikliği ve üniversitelerin tek alanda eğitim vereceği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten YÖK, bahsi geçen konuların YÖK toplantısında gündeme gelmediğinin altını çizdi.

Üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınacağı, üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka haline gelmesi için yeni eylem planı hazırlanacağı iddialarına cevap geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı basın ve yayın organlarında 'üniversite sistemi değişiyor' başlığıyla çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

YÖK: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı, Kurul tarafından yürütülen böyle bir çalışmanın bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada geçen hafta Cumhurbaşkanlığında Kurul'un yaptığı sunumda yükseköğretim hayatının üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülen ihtisaslaşma programını uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konularının ele alındığı kaydedildi.

TOPLANTININ İÇERİĞİ AÇIKLANDI

Toplantıda ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar ve üyeler tarafından gelecek 30 yılda dünyada ve Türkiye'de yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulunun geleceğe yönelik vizyonuna ilişkin hazırlıkları ve projeleri konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirildiği aktarıldı.

"BAHSİ GEÇEN KONULAR YER ALMAMIŞTIR"

Toplantının gelecek günlerde devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde haberde bahsi geçen konular yer almamıştır. Yükseköğretim Kurulunu yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.